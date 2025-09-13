The Swiss voice in the world since 1935

Ucrania afirma haber recuperado el control sobre la aldea de Filiya, en Dnipropetrovsk

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 13 sep (EFE).- Las fuerzas de defensa de Ucrania han recuperado el control de la aldea de Filiya, en la región de Dnipropetrovsk, anunció este sábado el portavoz del grupo operativo y estratégico de las tropas ucranianas de Dnipró, Oleksí Bielski.

«Filiya, en la región de Dnipropetrovsk, ha sido recuperada de manos del enemigo. Los ocupantes entraron en la aldea e izaron su bandera. Dos grupos de asalto del 425.º Regimiento Skelia irrumpieron en ella, lanzaron granadas a los invasores, abrieron fuego, tomaron prisioneros y trajeron unidades vecinas que ahora controlarán el asentamiento», precisó Bielski en una emisión televisada, citado por Ukrainska Pravda.

Y añadió: «Son muy buenas noticias. Filiya vuelve a ser nuestra».

La publicación agrega que, en el mapa de la plataforma ucraniana de análisis de la guerra DeepState, Filiya aparece constantemente como controlada por Ucrania y se desconocé cuándo fue ocupada exactamente por las fuerzas rusas. EFE

egw/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR