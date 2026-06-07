Ucrania afirma que el ataque con drones rusos contra Chernóbil dañó un edificio del OIEA

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Leópolis (Ucrania), 7 jun (EFE).- Ucrania ha informado de que el dron ruso que impactó este domingo contra el depósito de combustible nuclear gastado cerca de la central nuclear de Chernóbil, sin provocar picos de radiación, también dañó un edificio utilizado por el personal del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

“La explosión destruyó parcialmente el edificio de recepción de contenedores. La onda expansiva también dañó edificios vecinos, incluido un edificio utilizado por representantes del OIEA”, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania.

El comunicado del Ministerio subraya que tales acciones crean “riesgos inaceptables para la seguridad nuclear” y también demuestran el “desprecio absoluto de Rusia por el Estatuto del OIEA, las normas de seguridad pertinentes y las directrices del Organismo”.

Ucrania ya ha informado a la Secretaría del OIEA sobre el ataque e insiste en su «evaluación clara» en el contexto de la reunión de la Junta de Gobernadores del OIEA, que comienza el 8 de junio de 2026 en Viena.

Ha hecho un llamamiento a los Estados, las organizaciones internacionales, las empresas y las instituciones financieras para que «reduzcan la cooperación con la industria nuclear rusa, se abstengan de emprender nuevos proyectos con Rusia en este ámbito y aumenten la presión de las sanciones sobre el sector nuclear ruso».

El organismo de la ONU ha confirmado que ha sido informado del ataque y que el equipo del OIEA en las instalaciones de Chernóbil visitará próximamente el lugar para inspeccionar el impacto del ataque con drones.

Su secretario general, Rafael Grossi, calificó el incidente de «profundamente preocupante» y señaló que ocurrió en una instalación que contenía grandes cantidades de material nuclear, almacenado «a solo unos metros» del edificio atacado.

El Servicio de Seguridad de Ucrania ha clasificado el ataque ruso como un crimen de guerra.

Según ha constatado el grupo de investigación y operaciones del SBU, las fuerzas armadas rusas llevaron a cabo este ataque con un vehículo aéreo no tripulado Geran-2 a las 02:05 del 7 de junio. Ya se han encontrado restos del dron en el lugar del ataque, afirma el informe.EFE

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