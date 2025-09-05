Ucrania alcanza una refinería cerca de Moscú en un ataque con drones

Moscú, 5 sep (EFE).- Drones ucranianos impactaron contra una refinería en Riazán, a unos 160 kilómetros al sureste de la capital rusa, durante una jornada en la que las defensas rusas derribaron casi un centenar de vehículos aéreos no tripulados.

«No hay víctimas ni daños a edificios residenciales. Los restos de un dron derribado cayeron en la zona de una empresa industrial y actualmente se están paliando las consecuencias», escribió el gobernador de Riazán, Pável Malkov.

El funcionario regional recordó que los ciudadanos tienen prohibida la difusión de fotos y vídeos sobre los ataques de drones y sus consecuencias.

Canales de Telegram locales sí publicaron imágenes de un incendio en una refinería en las afueras de la ciudad.

Paralelamente, el Ministerio de Defensa ruso comunicó el derribo de hasta 92 drones ucranianos.

«Durante la pasada noche, los sistemas de defensa antiaérea destruyeron 92 drones ucranianos de ala fija», reza la nota castrense.

La mayoría fueron alcanzados en las regiones rusas de Briansk (15), Rostov (13), Tula (12), Kaluga (11) y Riazán (9).

También se registraron drones abatidos en Vorónezh, Kursk, Oriol, Lípetsk, Bélgorod y Smolensk.

Se contabilizaron otros ocho drones derribados sobrevolando la región ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia, y otros dos en el mar de Azov y el mar Negro.

Ayer, Defensa informó del derribo de 55 drones ucranianos.EFE

