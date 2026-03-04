Ucrania anuncia ataque contra tres barcos rusos en el puerto de Novorosíisk

1 minuto

Berlín, 4 mar (EFE).- Un barco dragaminas y dos buques antisubmarinos en el puerto ruso de Novorosíisk, a orillas del mar Negro, fueron objeto de un ataque reivindicado por fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).

Según dijeron esas fuentes a la agencia Ukrinform y al diario ‘Ukrainska Pravda’ los hechos se produjeron en la noche del 1 al 2 de marzo.

«El SBU junto con las Fuerzas de Defensa golpeó al dragaminas Valentin Pikul. Los buques antisubmarinos Yeisk y Kasimov también sufrieron daños serios», recogieron estos dos medios.

Además, en el ataque murieron tres marineros rusos, mientras que 14 más resultaron heridos.

Finalmente, sufrieron daños varios sistemas de defensa antiaérea y parte del equipamiento necesario para cargar los petroleros en la terminal de crudo del puerto.

«El SBU ataca sistemáticamente al enemigo allí donde se considera a salvo: en puertos, bases y en lo profundo de la retaguardia. No hay zonas protegidas», declararon al respecto las fuentes de los servicios de seguridad.

Este mismo miércoles el Ministerio de Transporte de Rusia denunció un ataque perpetrado por drones náuticos ucranianos en el mar Mediterráneo, cerca de las aguas territoriales de Malta, contra un buque ruso que transportaba gas natural licuado (GNL).EFE

cph/egw/jgb