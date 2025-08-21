Ucrania anuncia un ataque masivo ruso con 574 drones y 40 misiles, incluido el oeste

Berlín, 21 ago (EFE).- La Fuerza Aérea ucraniana anunció este jueves que Rusia atacó durante la noche con 574 drones y 40 misiles objetivos en todo el país, incluida la parte oeste, en un momento en el que los aliados occidentales debaten potenciales garantías de seguridad para Ucrania en el marco de unas futuras conversaciones de paz con Rusia.

Las autoridades regionales de Leópolis, también en el oeste, ya habían informado de una víctima mortal y de dos heridos, uno de ellos grave, a causa de los ataques rusos de esta noche.

Las defensas ucranianas lograron neutralizar 546 drones, tanto kamikaze como drones réplica, y 31 misiles, según el balance provisional ofrecido por Kiev.

Entre los proyectiles derribados había un misil aerobalístico de tipo Kinzhal, 18 misiles de crucero Kh-101 y 12 misiles de crucero Kalibr.

Se registraron impactos de drones y misiles en 11 localizaciones por todo el país y en tres puntos cayeron además fragmentos de drones derribados, detalló la Fuerza Aérea.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, denunció que «en contra de todos los esfuerzos por poner fin a la guerra», Rusia ha atacado de manera masiva esta noche objetivos civiles y de la infraestructura energética.

«Uno de los misiles golpeó a un importante productor estadounidense de electrónica en nuestra región más occidental, provocando serios daños y bajas», afirmó, y aseguró que se trataba de unas instalaciones «completamente civiles».

Sibiga subrayó que no se trata del primer ataque contra empresas estadounidenses en Ucrania y recordó los que se produjeron este año contra las oficinas de Boeing en Kiev.

En este contexto, calificó de «cruciales» los esfuerzos por obligar a Rusia a poner fin a la guerra y reiteró la disposición de Ucrania a realizar «cualquier esfuerzo» para acercar la paz.

Sibiga destacó la importancia de que se produzca una reunión bilateral a nivel de líderes con Rusia, así como la necesidad de reforzar con sistemas adicionales las defensas aéreas ucranianas y de que los socios occidentales proporcionen garantías de seguridad sólidas.

Según el medio The Kyiv Independent, la planta estadounidense atacada es la fábrica de la multinacional electrónica Flex en la ciudad de Mukachevo, en el oeste del país, en la que trabajan unos 800 empleados en el turno de noche. EFE

