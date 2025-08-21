The Swiss voice in the world since 1935

Ucrania anuncia un ataque masivo ruso con 574 drones y 40 misiles

Berlín, 21 ago (EFE).- La Fuerza Aérea ucraniana anunció este miércoles que Rusia atacó durante la noche con 574 drones y 40 misiles objetivos en todo el país, incluida la parte oeste, en un momento en el los aliados occidentales debaten potenciales garantías de seguridad para Ucrania en el marco de unas futuras conversaciones de paz con Rusia.

Las defensas ucranianas lograron neutralizar 546 drones y 31 misiles, según el balance provisional ofrecido por Kiev. EFE

SWI swissinfo.ch

