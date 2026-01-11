Ucrania asegura haber atacado tres plataformas de perforación de Lukoil en el mar Caspio

Berlín, 11 ene (EFE).- Ucrania aseguró este domingo que ha atacado tres plataformas de perforación de la empresa rusa Lukoil en el mar Caspio que se utilizan para apoyar al ejército de Moscú.

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania señaló en un comunicado que se han registrado impactos directos en las plataformas V. Filanovsky, Yuri Korchagin y Valeri Grayfer, aunque aún está evaluando la magnitud de los daños.

Además, las fuerzas ucranianas efectuaron un ataque contra un lanzador del sistema de misiles antiaéreos Buk-M3 en una aldea del territorio ocupado de Lugansk, en el este de Ucrania.

Este sistema de defensa aérea de alcance medio está diseñado para neutralizar objetivos aerodinámicos.

Según datos preliminares, se registraron impactos y explosiones, indicó el Estado Mayor General.

Asimismo, con el objetivo de reducir las capacidades logísticas y de combate de Rusia, se llevó a cabo un ataque contra un almacén de una unidad de apoyo material y técnico del 49.º Ejército ruso en territorio ocupado de la región sureña de Jersón. EFE

