Ucrania asegura que ha asesinado a un militar ruso al que atribuye crímenes de guerra

1 minuto

Kiev, 29 oct (EFE).- La inteligencia militar ucraniana (GUR) aseguró este miércoles que ha asesinado en territorio ruso a un teniente coronel de la Guardia Nacional de Rusia que habría participado en ejecuciones y torturas de civiles ucranianos durante la ocupación de parte de la región de Kiev al comienzo de la invasión rusa en 2022.

La muerte del militar ruso -cuya unidad es investigada por la Fiscalía ucraniana por crímenes perpetrados contra la población ucraniana- se llevó a cabo el 25 de octubre en la región rusa de Kémerovo, siempre según esta fuente ucraniana.

En un vídeo publicado por el GUR junto con el comunicado que informa de la operación puede verse un coche en el que viajaría supuestamente el militar ruso circulando por una carretera.

Posteriormente se ve a alguien apretar un botón en un dispositivo móvil y a continuación se muestran las imágenes de una explosión en esa misma carretera.

Al final del vídeo aparece el jefe del GUR, Kirilo Budánov, que declara que los responsables de crímenes de guerra contra ucraniana recibirán «el castigo que se merecen» independientemente del lugar en que se encuentren.

Ucrania ha llevado a cabo varias operaciones similares en territorio ruso desde el comienzo de la guerra.

Los servicios secretos de Kiev se han comprometido repetidamente a actuar contra los responsables de la invasión y de los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania estén donde estén. EFE

mg/cae/alf