Ucrania asegura que su agricultura se está desarrollando «en línea con estándares de UE»

4 minutos

Luxemburgo, 27 oct (EFE).- El vice primer ministro para la Integración Europea y Euroatlántica de Ucrania, Taras Kachka, afirmó este lunes que la agricultura de su país se está desarrollando «en línea con los estándares de la Unión Europea», y también recalcó quesu país es «uno de los mejores y más fiables socios comerciales» para el club comunitario.

«Para nosotros, es un placer reconfirmar que la agricultura ucraniana se está desarrollando en línea con los estándares de la UE», declaró a su llegada a la reunión de ministros de Agricultura de la Unión Europea que se celebra en Luxemburgo, en la que interviene en parte del debate dedicado a la situación de los mercados agroalimentarios.

La Comisión Europea y Ucrania alcanzaron el pasado junio un acuerdo que establece una solución para el largo plazo en las relaciones comerciales entre Kiev y Bruselas.

Kachka destacó hoy que el pacto alcanzado en verano «entrará en vigor en unos días» y «recalibrará el comercio».

Añadió que la mayor parte de los estándares incluidos en el acuerdo «son parte de la agenda política de Ucrania desde hace varios años».

«Esa es la razón por la que para la mayoría de ellos no hay problemas para cumplirlos. Y eso solo indica que Ucrania es uno de los mejores y más fiables socios comerciales para la UE, que garantiza la seguridad alimentaria para la UE», comentó.

Explicó que «bastante a menudo» las exportaciones agrícolas ucranianas «sirven como una muy buena herramienta para garantizar la rentabilidad económica de los agricultores de la Unión Europea, especialmente en la ganadería».

«Por eso seguiremos trabajando en integrar nuestro sistema agrícola y alimentario con el de la UE, y espero que juntos seamos actores globales en la seguridad alimentaria», comunicó.

Al lado de Kachka, preguntado por las prohibiciones unilaterales que Estados miembros de la Unión impusieron a las importaciones ucranianas, el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, aseguró que el nuevo acuerdo comercial con Kiev que en breve entrará en vigor aportará «la necesaria previsibilidad a nuestro sector agrícola».

«Esto también eliminará la necesidad de tales medidas unilaterales», comentó.

Kachka también consideró que con el nuevo pacto las prohibiciones nacionales quedan «obsoletas ahora».

«No llevará mucho tiempo su cancelación porque el comercio es realmente predecible y está controlado», afirmó.

El ministro danés de Agricultura, Jacob Jensen, cuyo país preside este semestre el Consejo de la Unión Europea, consideró que no se debería estar «tan preocupado» por el posible impacto que pueda tener para la Política Agrícola Común la entrada de Ucrania en el club comunitario más adelante.

«Creo que debemos trabajar junto a nuestros amigos de Ucrania para que cumplan con los estándares de la UE y se incrementen no solo las exportaciones, sino también las importaciones», comentó.

A raíz de la invasión rusa de Ucrania a gran escala en 2022, la Unión Europea suspendió los aranceles y cuotas a las importaciones de productos ucranianos.

Sin embargo, esa suspensión, tras varias prórrogas, venció el pasado 5 de junio y no se volvió a renovar.

En su lugar, la CE y Kiev han negociado una revisión de la llamada zona de libre comercio profunda y amplia entre la UE y Ucrania, parte del acuerdo de asociación entre los dos bloques. El acuerdo sobre esa revisión es lo que el Ejecutivo comunitario anunció el pasado junio.

Los agricultores y ganaderos del este de Europa en particular se han quejado los últimos años por el incremento de importaciones agroalimentarias ucranianas que se quedaban en sus países y se vendían a precios más bajos.

«Para los productos más sensibles, como el azúcar, la carne de ave, los huevos, el trigo, el maíz y la miel, solo hay aumentos modestos en comparación con la Zona de libre comercio profunda y amplia original», apuntó Bruselas en un comunicado sobre el nuevo acuerdo en junio.

«Para otros productos se han hecho mejoras para beneficiar a ambas partes sobre la base de nuestros mercados complementarios; y, finalmente, para ciertos productos no sensibles (como la leche fermentada o el mosto), se ha acordado una liberalización total», continuó la CE. EFE

