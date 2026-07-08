Ucrania aspira a que hasta el 50 % de su infantería esté integrada por extranjeros

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Kiev, 8 jul (EFE).- Ucrania presentó este miércoles una página web para clarificar el papel de empresas privadas ucranianas en la incorporación de soldados profesionales extranjeros a sus fuerzas armadas, con el objetivo de que su infantería llegue a estar formada por entre un 30 % y un 50 % de militares de otros países, según dijo la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko.

«Nuestro objetivo es claro: garantizar que las unidades del Ejército ucraniano se refuercen con voluntarios motivados que fortalezcan sus capacidades de combate. Queremos que voluntarios extranjeros llenen entre el 30 % y el 50 % de los puestos de infantería y de posiciones de asalto», escribió en X Sviridenko.

En la página web pueden inscribirse empresas ucranianas con capacidad para reclutar a personas de otros países con el objetivo de que el alistamiento al Ejército ucraniano para extranjeros «siga un proceso único y transparente».

El anuncio de la jefa de Gobierno llega en el contexto de tensión social que atraviesa el país por la movilización obligatoria entre los ciudadanos de nuevos soldados para integrar las unidades de combate que luchan en la primera línea del frente.

Prácticamente a diario, canales de Telegram ucranianos publican vídeos de movilizaciones forzosas a hombres en edad militar en las calles de pueblos y ciudades ucranianas a manos de reclutadores del Ejército que a menudo son atacados por quienes se resisten a este reclutamiento obligatorio contemplado en la ley marcial en vigor.

Según fuentes de unidades militares y oficinas de reclutamiento ucranianas consultadas por EFE, la inmensa mayoría de nuevos reclutas en unidades de infantería y asalto provienen de este proceso de movilización obligatoria.

Miles de hombres de diferentes países luchan ya a cambio de un sueldo en las filas del Ejército ucraniano, un fenómeno que se produce también en Rusia con el reclutamiento constante sobre todo de africanos y asiáticos. EFE

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