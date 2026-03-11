Ucrania atacó instalaciones que abastecen TurkStream y BlueStream, según Rusia

2 minutos

Moscú, 11 mar (EFE).- Las autoridades rusas comunicaron este miércoles que repelieron 12 ataques contra dos instalaciones compresoras de Gazprom en el sur de Rusia que abastecen los gasoductos TurkStream y BlueStream, que llevan gas a Europa.

«En total, en las últimas dos semanas, desde el 24 de febrero, las instalaciones de Gazprom en el sur de Rusia han sido atacadas 12 veces», comunicó la propia empresa estatal de gas.

Gazprom explicó que las estaciones compresoras de Rússkaya y Beregovaya, en la región de Krasnodar, abastecen los gasoductos TurkStream y BlueStream, que llegan a Europa a través de Turquía y el mar Negro.

El Ministerio de Defensa aclaró que 11 drones atacaron la estación de Rússkaya y uno la de Beregovaya, la cual suministra al BlueStream desde la ciudad de Tuapsé.

El 24 de febrero el presidente ruso, Vladímir Putin, denunció supuestos planes de Ucrania de atacar los gasoductos TurkStream y BlueStream, y pidió a sus fuerzas de seguridad trabajar más en la prevención de atentados.

Putin acusó a Ucrania de querer de ese modo interrumpir el proceso de paz o «abandonar los intentos de llegar a un acuerdo diplomático» y socavar «todo lo que se ha logrado a través de las negociaciones».

El BlueStream se puso en servicio a principios de 2003, con una capacidad de diseño de 16.000 millones de metros cúbicos al año y una longitud total de 1.213 kilómetros.

El gasoducto de exportación TurkStream consta de dos líneas: una diseñada para abastecer a los consumidores turcos y la otra a los países del sur y sureste de Europa.

La capacidad total del TurkStream, la única ruta activa para el suministro de gas ruso a la Unión Europea, es de 31.500 millones de metros cúbicos y comenzó a operar en enero de 2020. EFE

