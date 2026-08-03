Ucrania atacó un edificio universitario en Bélgorod que producía drones, según medios

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Moscú, 3 ago (EFE).- Drones ucranianos alcanzaron anoche un edificio universitario en Bélgorod que producía aparatos no tripulados para el bando ruso, informaron medios independientes.

Un edificio de la Universidad Tecnológica Estatal de Bélgorod ardió tras el impacto de dos drones ucranianos. Según el canal de Telegram ‘Pepel – Belgorod’, en la instalación se desarrollaban y probaban drones para el ejército ruso.

El portal independiente de The Insider señaló que la propia página de redes sociales de Vkontakte (el Facebook ruso) admite que la universidad desarrollo un sistema de control de drones basado en el microprocesador nacional Milandr, que tiene por intención «sustituir importaciones en el campo de los sistemas aéreos no tripulados».

Además, durante la misma jornada fueron alcanzados dos almacenes, uno de ellos de la empresa logística Deloviye Linii.

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas «interceptaron y aniquilaron» 131 drones ucranianos de ala fija sobre diez regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar Negro. EFE

mos/fpa