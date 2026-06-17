Ucrania ataca buque petrolero de la ‘flota fantasma’ rusa sancionado por Canadá y Europa

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Kiev, 17 jun (EFE).- Las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron durante esta madrugada en las aguas del mar Negro un buque petrolero de la llamada ‘flota fantasma’ de Rusia, con la que este país sigue exportando crudo pese a las sanciones, según informó el Estado Mayor de Ucrania en su cuenta de Facebook.

El buque en cuestión fue identificado como el FINA A. “El barco está sujeto a sanciones impuestas por la Unión Europea, Suiza, Reino Unido, Canadá y Ucrania”, explicó el Estado Mayor de Kiev, que agregó que la magnitud de los daños infligidos al buque está siendo establecida.

Ucrania ha atacado en varias ocasiones en los últimos meses a barcos de la ‘flota fantasma’ rusa. El objetivo de Kiev con estos ataques y los que lleva a cabo contra terminales petroleras de puertos y refinerías rusas es socavar el potencial económico de la Federación Rusa, que financia sobre todo la guerra con sus exportaciones de crudo.

El Estado Mayor ucraniano informó además de ataques a distintos objetivos militares y logísticos rusos en los territorios ocupados. EFE

mg/jgb