The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Ucrania ataca con drones planta química a más de un millar de kilómetros al este de Moscú

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 3 oct (EFE).- Ucrania atacó esta madrugada con drones la planta química de Azot en Perm, a más de un millar de kilómetros al este de Moscú.

«Azot sufrió una breve parada de producción; la planta ahora opera con normalidad. No existen amenazas ambientales y la seguridad de los residentes no está en riesgo», informó este viernes el gobernador regional, Dmitri Majonin, en su canal de Telegram.

Además, fue dañado un edificio residencial, «afortunadamente, no hubo víctimas», añadió.

Azot produce principalmente nitrato de amonio, un componente de explosivos y un fertilizante nitrogenado, así como amoníaco técnico líquido, agua amoniacal, ácido nítrico y otros productos.

El parte de esta mañana del Ministerio de Defensa sobre los drones ucranianos derribados en Rusia no mencionó la región de Perm.

El mando militar ruso precisó que 11 aparatos fueron interceptados y destruidos sobre la aguas del mar Negro, que bañan la península de Crimea, donde la defensas antiaéreas derribaron otro dron enemigo.

El resto fueron abatidos sobre las regiones de Vorónezh, Bélgorod y Kursk.

En los últimos meses, Ucrania ha redoblado sus ataques contra las refinerías de petróleo rusas, lo que ha provocado un déficit de gasolina, con el consiguiente incremento de los precios.EFE

mos/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR