Ucrania ataca con drones planta química a más de un millar de kilómetros al este de Moscú

Moscú, 3 oct (EFE).- Ucrania atacó esta madrugada con drones la planta química de Azot en Perm, a más de un millar de kilómetros al este de Moscú.

«Azot sufrió una breve parada de producción; la planta ahora opera con normalidad. No existen amenazas ambientales y la seguridad de los residentes no está en riesgo», informó este viernes el gobernador regional, Dmitri Majonin, en su canal de Telegram.

Además, fue dañado un edificio residencial, «afortunadamente, no hubo víctimas», añadió.

Azot produce principalmente nitrato de amonio, un componente de explosivos y un fertilizante nitrogenado, así como amoníaco técnico líquido, agua amoniacal, ácido nítrico y otros productos.

El parte de esta mañana del Ministerio de Defensa sobre los drones ucranianos derribados en Rusia no mencionó la región de Perm.

El mando militar ruso precisó que 11 aparatos fueron interceptados y destruidos sobre la aguas del mar Negro, que bañan la península de Crimea, donde la defensas antiaéreas derribaron otro dron enemigo.

El resto fueron abatidos sobre las regiones de Vorónezh, Bélgorod y Kursk.

En los últimos meses, Ucrania ha redoblado sus ataques contra las refinerías de petróleo rusas, lo que ha provocado un déficit de gasolina, con el consiguiente incremento de los precios.EFE

