Ucrania ataca con drones terminal portuaria y refinería en el sur de Rusia

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Moscú, 27 may (EFE).- Ucrania atacó este miércoles con drones la terminal portuaria de la ciudad de Tuapsé, a orillas del mar Negro, provocando un incendio en la refinería local, según informaron las autoridades locales.

«En el distrito municipal de Tuapsé fragmentos de un dron cayeron en el territorio de la terminal portuaria. No hubo víctimas. Debido a la caída de los fragmentos se desató un incendio que fue sofocado rápidamente», indicaron en Telegram.

Tuapsé ha sido atacada repetidamente en los últimos meses por los aparatos no tripulados enemigos, lo que provocó un vertido en el mar Negro.

En la ciudad de Taganrog, ubicada también en el sur, a orillas del mar de Azov, resultaron heridos dos civiles durante un ataque de misiles ucranianos, según la alcaldesa local, Svetlana Kabúlova.

Según el canal independiente ruso Astra, el objetivo del ataque ucraniano era una planta de reparación de aviones.

En Vorónezh, a 500 kilómetros al sur de Moscú, se desató un incendio en el aeródromo militar ‘Baltimore’, según el gobernador local, Alexandr Gúsev, que informó del derribo de «dos objetivos de alta velocidad».

Esta madrugada las fuerzas ucranianas atacaron el sur de Rusia no solo con drones de largo alcance, sino también con misiles, presumiblemente Storm Shadow, de fabricación británica, según el gobernador de Sebastopol, Mijaíl Razvozháev.

En total, durante la pasada noche «fueron interceptados y aniquilados 140 drones ucranianos de ala fija» sobre siete regiones rusas y la anexionada península de Crimea, además de los mares Negro y Azov, según reportó en MAX el Ministerio de Defensa de Rusia. EFE

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