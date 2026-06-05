Ucrania ataca con drones una planta industrial en región rusa de Voronezh

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Moscú, 5 jun (EFE).- Ucrania atacó durante la pasada noche una planta industrial en la región de Voronezh, según informó hoy el gobernador local, Alexandr Gúsev, sin puntualizar cuál.

«Durante la pasada noche las defensas antiaéreas detectaron y aniquilaron tres drones. No hubo víctimas. En uno de los distritos del sur de la región resultaron dañados los ventanales y un local técnico de una planta industrial», escribió en MAX, el servicio de mensajería ruso.

Señaló que las producciones en la zona afectada de la empresa fueron pausadas.

En la anexionada península de Crimea fueron repelidas tres oleadas ataques de drones entre la noche y la mañana del viernes, según el gobernador local, Mijaíl Razvozháev.

«Las defensas antiaéreas y los grupos móviles repelieron entre la noche y la mañana tres ataques del Ejército ucraniano. Fueron derribados once drones», señaló en su canal de MAX.

Aseveró que dos edificios y una casa sufrieron daños en sus ventanales y techo, sin que hubieran heridos.

Según el Ministerio de Defensa rusa, durante la pasada noche las defensas antiaéreas «interceptaron y aniquilaron 123 drones ucranianos de ala fija» sobre nueve regiones rusas, la península de Crimea y los mares Negro y Azov.EFE

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