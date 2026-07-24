Ucrania ataca con misil de crucero Flamingo empresa militar rusa a 800 kilómetros de Moscú

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(Actualiza con la confirmación de Volodímir Zelenski)

Moscú, 24 jul (EFE).- Un misil de crucero ucraniano Flamingo impactó esta mañana contra la empresa Avitek, que produce misiles antiaéreos además de otros componentes para la industria militar rusa en la región de Kírov, a 800 kilómetros al noreste de Moscú.

«Esta mañana, un misil atacó una empresa en Kírov. Lamentablemente, hay víctimas. Todos están recibiendo asistencia. Los servicios de emergencia están trabajando en el lugar y la situación está bajo control», informó en redes sociales el gobernador regional, Alexander Sókolov.

Según pudo comprobar EFE, el ataque ocurrió alrededor de las seis de la mañana (hora Moscú) y testigos confirman que la explosión fue causada por el impacto de un misil.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó el ataque en redes sociales y señaló que la empresa atacada suministra componentes para aviación y sistemas de misiles rusos. Zelenski también dio cuenta, sin dar más detalles, de una «infraestructura petrolera (rusa) alcanzada a casi 1.350 kilómetros de distancia» de la frontera ucraniana.

Canales de Telegram y medios sostienen que el ataque fue realizado con un misil de crucero Flamingo. Denys Shitilierman, cofundador de la empresa militar ucraniana Fire Point, publicó momentos antes en redes sociales una imágenes del lanzamiento de un misil Flamingo.

La planta atacada fabrica productos de doble uso que son utilizados para sistemas de defensa antiaérea y múltiples componentes aeronáuticos. Las instalaciones cuentan con un ciclo de producción completo, desde su fundición hasta el ensamblaje final y su puesta a prueba.

Fuentes ucranianas afirman que Avitek participa en la producción del sistema de defensa aérea Tor y también suministra componentes para los motores de los misiles Kh-101 y Kh-59M2. La planta también produce asientos eyectables utilizados por los cazas Su-34 y Su-57.

La compañía se encuentra sancionada internacionalmente a raíz del inicio de la guerra de Ucrania en 2022.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró esta mañana que durante la noche las defensas antiaéreas derribaron un total de 571 drones ucranianos en las regiones de Bélgorod, Briansk, Vladímir, Kaluga, Kursk, Leningrado, Nóvgorod, Oriol, Pskov, Riazán, Smolensk, Tver, Tula, la región de Moscú, Krasnodar y la península ocupada de Crimea.

Además, fueron interceptados drones sobrevolando el mar de Azov y el mar Negro. EFE

mos-mg/pcc

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