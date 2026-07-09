Ucrania ataca depósitos de petróleo a orillas del Volga y en el Cáucaso

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(Actualiza con confirmaciones de Zelenski)

Moscú/Kiev, 9 julio (EFE).- Ucrania atacó durante la pasada noche depósitos de petróleo en la región rusa de Tver, ubicada a orillas del río Volga, y en la región de Stávropol, en el Cáucaso, según informaron este jueves las autoridades locales y confirmó posteriormente el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

«La pasada noche en Tver se incendió uno de los depósitos de la empresa Tverskaya Neftebaza durante un ataque de drones», escribió en la red de mensajería MAX el gobernador en funciones local, Vitali Koroliov.

Señaló que en estos momentos «se coordinan las acciones para paliar las consecuencias y garantizar el funcionamiento de la instalación».

Según Koroliov, las llamas fueron contenidas por los bomberos, y no hay víctimas entre la población civil.

A su vez, el gobernador de la región caucasiana de Stávropol, Vladímir Vladímirov, informó en MAX de un incendio «en una instalación industrial de la localidad de Vyázniki del distrito Shpakovski».

«Los bomberos están trabajando. Según informaciones preliminares no hay heridos. No existe amenaza alguna a la vida o salud de la población ni amenazas de que el fuego se extienda a las viviendas», añadió.

Posteriormente alertó que «el incendio en la empresa ganó en fuerza» y «las llamas alcanzaron depósitos con combustible».

En consecuencia, a la zona del desastre fueron enviados refuerzos de bomberos y se tomó la decisión de evacuar a los residentes de las calles aledañas.

Estos ataques también fueron confirmados en redes sociales por Zelenski, que los atribuyó al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y destacó que las infraestructuras alcanzadas en Tver y Stávropol están a unos 500 kilómetros del frente de guerra.

En la sureña región rusa de Rostov fueron atacados dos buques petroleros en la bahía de Taganrog, que recibieron «daños mecánicos», según el gobernador local, Yuri Slúsar.

Indicó que en ambos buques se desataron incendios, uno de los cuales ya fue sofocado.

En total, indicó, durante la noche fueron derribados más de 20 drones ucranianos.

Zelenski también hizo referencia a ese ataque, del que dijo que fue dirigido contra una terminal de carga de petróleo.

Además, el presidente ucraniano dio cuenta de otro ataque a una estación de bombeo de petróleo de la ciudad rusa de Ufá, a casi 1.500 kilómetros de la frontera ucraniana.

El Ministerio de Defensa de Rusia reportó este jueves el derribo de 73 drones ucranianos de ala fija sobre once regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar de Azov.EFE

mos-mg/mgr