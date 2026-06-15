Ucrania ataca dos puentes que unen Crimea con regiones ocupadas, según gobernador prorruso

2 minutos

Moscú, 15 jun (EFE).- El gobernador prorruso de la región ocupada de Jersón, Vladímir Saldo, informó este lunes que las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron anoche dos puentes que conectan el territorio con la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, que se encuentra con problemas de abastecimiento debido a la interrupción de la red logística.

«Tras un ataque masivo con drones, los puentes de la región de Jersón sufrieron nuevos daños», comunicó Saldo en sus redes sociales.

Los ataques de produjeron en el puente cercano a Chongar y el puente que une Guenichesk con el istmo de Arabat, en las rutas al este que unen Jersón con Crimea. Según el gobernador, el tráfico en ambos puntos está completamente bloqueado.

El sábado, Saldo ya advirtió del bloqueo del puesto de control y el tráfico terrestre por ataques alrededor de Chongar.

Todavía el viernes, las autoridades prorrusas señalaron que Ucrania atacó otros cuatro puentes en la conexión oeste entre Crimea y Jersón. Anteriormente, las fuerzas ucranianas ya golpearon indiscriminadamente la principal carretera que cruza las regiones ucranianas ocupadas y une a Rusia con el norte de Crimea imposibilitando así el tránsito de mercancía.

Los analistas sostienen que de este modo Kiev trata de aislar tanto Jersón como Crimea, desabasteciendo así de aprovisionamiento a las fuerzas rusas presentes al otro lado del río Dniéper, pero también a la propia península, donde se viven en las últimas semanas graves problemas por falta de gasóleo y gasolina en plena temporada turística.EFE

mos/jgb