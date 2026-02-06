Ucrania ataca instalaciones energéticas en las regiones rusas de Bélgorod y Briansk

Moscú, 6 feb (EFE).- Ucrania atacó durante la noche con misiles estadounidenses HIMARS y drones de largo alcance instalaciones energéticas de las regiones fronterizas de Bélgorod y Briansk, según denunciaron las autoridades locales.

«Bélgorod ha vuelto a sufrir un ataque masivo de misiles. Preliminarmente sin víctimas. La infraestructura sufrió graves daños. En algunas partes de la ciudad se observan fallas eléctricas y de los servicios de calefacción y acueducto», informó en Telegram el alcalde de la capital regional, Valentín Demídov.

El gobernador de la región, Viacheslav Gladkov, también confirmó «graves daños» y denunció que en la ciudad no hay objetivos militares.

A su vez, el gobernador de la región de Briansk también informó de ataques ucranianos contra el sistema energético de la región.

«Los terroristas ucranianos volvieron a atacar la infraestructura energética de la región de Briansk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un ataque combinado deliberado con sistemas de lanzaderas múltiples HIMARS y drones reactivos de ala fija», escribió en Telegram.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, durante la pasada noche los sistemas antiaéreos rusos derribaron un total de 38 drones ucranianos de ala fija.

La mayoría de ellos fueron neutralizados sobre las regiones de Briansk (26) y Bélgorod (10).

También fueron derribados drones sobre la región de Lípetsk y el mar Negro. EFE

