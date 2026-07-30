Ucrania ataca más almacenes de Wildberries, el Amazon ruso

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Moscú, 30 jul (EFE).- Ucrania atacó este jueves dos almacenes de Wildberries, el Amazon ruso, en las regiones de Penza, en el centro de la parte europea de Rusia, y Udmurtia, al oeste de los Urales, con lo que el número de instalaciones afectadas por la contienda bélica ascendió a 13, según la compañía.

«Debido a la alarma aérea declarada en la región de Penza fue evacuada una instalación logística de la compañía en Penza. Debido al ataque al almacén de la compañía se desató un incendio», señaló la empresa en su canal de Telegram.

Añadió que a consecuencia del ataque resultó herida una persona que recibe atención médica.

En la ciudad udmurta de Sarápul también «fue llevada a cabo la evacuación» tras ser declarada la alerta aérea.

«Debido al ataque (…) se desató un incendio», indicó Wildberries.

Según la compañía, «las cadenas logísticas han sido reorganizadas, la recepción de suministros y despacho de pedidos se llevan a cabo en otras instalaciones».

El canal de Telegram ucraniano Exilenova+ confirmó los ataques y publicó vídeos de los incendios, con densas columnas de humo elevándose sobre los almacenes.

Ucrania atacó la víspera otro almacén en la región de Riazán, a unos 200 kilómetros al sureste de Moscú, según la compañía.

En total, desde el comienzo de la campaña ucraniana contra esta empresa han sido atacados 13 centros logísticos, causando pérdidas millonarias.

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la última noche las defensas antiaéreas derribaron 258 drones ucranianos de ala fija sobre varias regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov. EFE

mos/mb