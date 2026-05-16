Ucrania ataca planta química en sur de Rusia que produce materias primas para municiones

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Moscú, 16 may (EFE).- Ucrania atacó esta noche una planta química en la región rusa de Stávropol que produce materias primas para fertilizantes y para proyectiles de artillería, según informaron medios rusos y ucranianos.

«Nuestras defensas antiaéreas repelieron un ataque de drones enemigos cerca de Nevinnomissk», escribió en MAX, el Telegram ruso, el gobernador local, Vladímir Vladímirov, que negó daños en tierra.

Sin embargo, el canal ucraniano Exilenova+ publicó un vídeo hecho por testigos del incendio en la planta química Azot.

El material fue verificado por el canal independiente ruso Astra, que estableció que el vídeo fue grabado a unos dos kilómetros del incendio en la planta.

Se trata del sexto ataque a esta instalación que, según los medios, produce materias primas para la fabricación de proyectiles de artillería.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, las defensas antiaéreas rusas derribaron 138 drones ucranianos de ala fija sobre catorce regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.EFE

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