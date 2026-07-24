Ucrania ataca simultáneamente almacenes de logística rusos en cuatro regiones

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(Actualiza con confirmación de Volodímir Zelenski)

Moscú, 24 jul (EFE).- Drones ucranianos impactaron esta madrugada contra almacenes de la empresa Wildberries, la Amazon rusa, en las regiones de Leningrado, la ciudad federal de San Petersburgo, Simferópol y Tver.

«Esta mañana San Petersburgo fue atacada por drones. Los sistemas de defensa antiaérea se encuentran activos. El ataque tuvo como objetivo infraestructura civil en la autopista Moskovskoye», informó el gobernador de la segunda ciudad más poblada de Rusia, Alexandr Beglov.

Precisamente en dicha autopista se encuentra el almacén de Wildberries, en el poblado de Shushari. La propia compañía informó esta mañana del cierre de sus centros logísticos en la misma localidad, así como en Novosaratovka, en la región de Leningrado, donde tres personas resultaron heridas.

«Un ataque con dron provocó un incendio en un almacén de Wildberries en la aldea de Novosaratovka, distrito de Vsevolozhsk. Tres personas resultaron heridas de gravedad moderada y reciben atención médica en el hospital», comunicó el gobernador de Leningrado, Alexander Drozdenko.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó los ataques y los encuadró dentro de la «operación contra la logística rusa, que suministra al ejército de ocupación componentes de drones, equipamiento de navegación y material militar» que Kiev dice estar llevando a cabo con sus bombardeos a los centros de la empresa Wildberries.

Según se puede comprobar en canales de Telegram, hasta tres edificios se encuentran en llamas en el complejo industrial de Novosaratovka. Además de Wildberries, se reporta que otro edificio en llamas es propiedad de la conocida empresa de materiales de construcción Petróvich.

Otro dron alcanzó en la región de Leningrado instalaciones de una granja avícola.

También fue atacado el almacén de Wildberries en Simferópol, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. Las instalaciones fueron rápidamente evacuadas.

Según varios canales de Telegram, Ucrania golpeó otro almacén de Wildberries en Tver, a 150 kilómetros al noroeste de Moscú.

El propio gobernador de la región, Vitali Koroliov, señaló por la mañana que tras el ataque con drones contra el territorio se incendió un centro logístico, aunque el fuego ya fue extinguido.

«No hay víctimas entre los residentes ni los empleados del centro», añadió.

Ayer, el diario Kommersant estimó que tras los ataques contra los almacenes de las regiones de Tambov, Krasnodar, Stávropol y la región de Moscú, la empresa Wildberries había perdido el 8 % de su capacidad logística.

Sin embargo, todavía no llegaron a contar con los ataques que tuvieron lugar en Podolsk (también región de Moscú) y Vorónezh, a 400 kilómetros al sur de la capital.

Aunque Rusia lleva meses atacando infraestructura similar en Ucrania, los ataques por parte de Kiev contra Wildberries se iniciaron el pasado sábado, alegando, al igual que Moscú, que el enemigo utiliza dichas instalaciones con fines militares.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró esta mañana que durante la noche las defensas antiaéreas derribaron un total de 571 drones ucranianos en las regiones de Bélgorod, Briansk, Vladímir, Kaluga, Kursk, Leningrado, Nóvgorod, Oriol, Pskov, Riazán, Smolensk, Tver, Tula, la región de Moscú, Krasnodar y la península ocupada de Crimea.

Además, fueron interceptados drones sobrevolando el mar de Azov y el mar Negro. EFE

mos-mg/pcc

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