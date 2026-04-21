Ucrania ataca un nodo de la infraestructura de transporte de petróleo de Rusia

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Kiev, 21 abr (EFE).- Ucrania atacó la pasada noche con drones un nodo de la infraestructura de transporte de petróleo rusa que forma parte de la red del oleoducto Druzhba, que abastecía a Hungría, según informaron fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) a varios medios ucranianos.

En concreto, se trata de la planta linear de producción y despachamiento de la localidad de Prosvet, en la región de Samara (sudoeste).

«En esta planta se mezclan crudos con concentraciones altas y bajas de azufre de diferentes zonas para formar el petróleo Urales de grado de exportación. La instalación es un componente importante de la infraestructura de transporte de crudo de la Federación Rusa», dijeron las fuentes a la agencia Ukrinform.

Según informaciones preliminares, los drones del SBU dañaron cinco tanques con una capacidad total de 20.000 metros cúbicos de crudo.

«Los daños a nodos de este tipo reducen directamente la capacidad de la Federación Rusa de formar partidas de exportación de crudo y cumplir con sus obligaciones contractuales. Se perturba el balance de materias primas, los costes logísticos y de almacenamiento aumenta y existe el riesgo de perturbaciones del suministro.», adujeron las fuentes.

Precisamente este martes, Rusia reiteró que estaría dispuesta a reanudar el bombeo de petróleo a Hungría por el oleoducto Druzhba, cerrado por Ucrania desde enero pasado con el argumento de los daños causados por la guerra, aunque su puesta en marcha dependerá de Kiev.

«La parte rusa sigue estando lista desde el punto de vista tecnológico, tenemos acuerdos contractuales con Hungría», declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Ucrania interrumpió el tránsito de petróleo ruso a Hungría por el oleoducto Druzhba el pasado 27 de enero, esgrimiendo daños en una estación de bombeo clave de esta infraestructura por culpa de Moscú, lo que provocó serias tensiones con Budapest.EFE

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