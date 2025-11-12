The Swiss voice in the world since 1935

Ucrania ataca una planta petroquímica en la región rusa de Stávropol

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Kiev, 12 nov (EFE).- El Ejército ucraniano ha atacado una planta petroquímica situada en la región de Stávropol del sur de Rusia y dedicada a la producción de polímeros para fabricar partes de drones y otros materiales que utilizan las fuerzas armadas rusas, anunció el Estado Mayor ucraniano.

“Se han registrado varias explosiones y un incendio en el perímetro del objetivo”, se lee en un comunicado castrense.

El Estado Mayor ha informado asimismo de otro ataque exitoso de las Fuerzas de Defensa de Ucrania contra un depósito de munición en la parte ocupada por Rusia de la región ucraniana de Donetsk.

Ucrania ataca prácticamente todos los días objetivos de la industria energética y militar rusa, en un intento de socavar la economía del enemigo y de degradar las capacidades de su Ejército.

Rusia lanza también a diario ataques similares contra la retaguardia ucraniana. EFE

mg/egw/mr

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR