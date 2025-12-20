Ucrania ataca una plataforma petrolífera y un buque militar ruso en el mar Caspio

Berlín, 20 dic (EFE).- Unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania golpearon en la noche del jueves al viernes un buque militar ruso y una plataforma de extracción de petróleo y gas en un yacimiento en el mar Caspio, informó Kiev este sábado.

El comunicado del comando de las Fuerzas Operacionales Especiales precisa que se trata de uno de los modernos buques patrulleros rusos de segundo rango del proyecto 22460 ‘Ojotnik’, que combinan capacidades para la protección de las fronteras marítimas, el patrullaje y el control de la situación, y cuentan con armamento y equipamiento para realizar una amplia gama de tareas en aguas costeras.

«El objetivo fue alcanzado con éxito por varios drones de las Fuerzas de Operaciones Especiales», destaca el parte publicado en Facebook.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas aseguró en esa misma red social que el buque patrullaba el mar Caspio cerca de una plataforma de extracción de petróleo y gas.

Los drones también alcanzaron esta plataforma en el yacimiento de Filanovski, perteneciente a la empresa Lukoil, y cuyas reservas iniciales se estiman en aproximadamente 129 millones de toneladas de petróleo y 30.000 millones de metros cúbicos de gas.

«La plataforma se encarga de la extracción de petróleo y gas, cuya exportación llena las arcas de Rusia y financia la guerra», y participa también en el abastecimiento de las fuerzas armadas rusas, agrega el informe, que señala que se está determinando la magnitud de los daños sufridos por la instalación tras el ataque y su capacidad para seguir funcionando.

El Estado Mayor informó, además, de que «con el fin de reducir las capacidades ofensivas del enemigo, recientemente se destruyó el sistema de radar RSP-6M2 en la zona de Krasnosilsk», en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

El RSP-6M2 está diseñado para regular el tráfico aéreo, en particular para garantizar la precisión de las maniobras de aterrizaje en condiciones de mala visibilidad, precisa. EFE

