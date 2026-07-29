Ucrania ataca una refinería en la región rusa de Riazán

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Kiev, 29 jul (EFE).- El Ejército ucraniano atacó durante la pasada noche una refinería situada en la región rusa de Riazán, según informó el Estado Mayor de la Defensa de Ucrania en su cuenta de la red social Facebook.

En el perímetro de la refinería se produjo un incendio a consecuencia del ataque, según la nota castrense.

La refinería procesa al año 17 millones de toneladas de petróleo del que se produce combustible para vehículos y aviones y otros derivados del crudo. Algunos de estos productos son utilizados por el Ejército ruso, según el comunicado del Estado Mayor ucraniano.

Ucrania también atacó durante la noche un lugar en el que había varias lanchas rápidas de la Flota del mar Negro rusa en la península ocupada de Crimea y varios objetivos del Ejército ruso en los territorios ocupados de la Ucrania continental.

Las fuerzas ucranianas y rusas intercambian cada noche ataques masivos contra sus respectivas retaguardias.

Según el Ministerio de Defensa ruso, las defensas aéreas rusas neutralizaron durante la noche un total de 259 drones que Ucrania había lanzado contra territorio ruso o bajo control de Moscú.

En la otra dirección, el Ejército ruso lanzó 80 drones de larga distancia de los que 65 fueron derribados por las defensas ucranianas, dijo la Fuerza Aérea. EFE

mg/rz/mra