Ucrania ataca una refinería rusa a casi 2.000 kilómetros de la frontera

Moscú, 12 feb (EFE).- Las fuerzas ucranianas atacaron este jueves una refinería rusa en la república septentrional de Komi, a casi 2.000 kilómetros de la frontera entre los dos países, según admitieron las autoridades locales.

“Hoy, nuestra región fue atacada por drones ucranianos. Se declaró un incendio en una refinería de petróleo en Ujtá”, capital regional, escribió en Telegram el gobernador, Rostislav Goldshtéin.EFE

