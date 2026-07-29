Ucrania ataca una refinería rusa en la región de Perm

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Moscú, 29 jul (EFE).- Ucrania atacó este miércoles una refinería en la región rusa de Perm, según las autoridades locales y medios independientes rusos.

«Hoy una de las empresas industriales de la región de Perm fue objeto de un ataque de drones enemigos. Varios drones fueron derribados en sus inmediaciones por las fuerzas del Ministerio de Defensa y los grupos móviles antiaéreos», escribió en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador local, Dmitri Manojin, sin ofrecer detalles del objetivo atacado.

Añadió que no se reportaron víctimas tras el incidente y señaló que en el lugar de los hechos operan los servicios de emergencias.

Por su parte, el canal de Telegram independiente ruso Astra puntualizó que los ataques se llevaron a cabo contra la refinería Lukoil-Permnefteorgsintez, una de las mayores de su tipo en Rusia.

Anteriormente el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó del ataque contra esta instalación, contra otra refinería en Riazán, 200 kilómetros al suroeste de Moscú, y una terminal portuaria y una fábrica militar en la sureña región de Rostov.

Según el Ministerio de Defensa ruso, las defensas aéreas rusas neutralizaron durante la noche un total de 259 drones que Ucrania había lanzado contra territorio ruso o bajo control de Moscú. EFE

mos/mb