Ucrania bajo los ataques rusos contra el sistema energético: 16 horas de oscuridad al día

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 8 dic (EFE).- Los ucranianos pasan hasta 16 horas al día sin electricidad como consecuencia de los constantes ataques a gran escala de Rusia contra el sistema energético, en medio de interrupciones en el suministro de calefacción y agua, y con reparaciones de emergencia que se esperan que lleven semanas.

El zumbido fuerte de decenas de generadores eléctricos portátiles llena las calles de Leópolis.

Los habitantes de la ciudad occidental intentan continuar con su día a día pese a que el último ataque ruso el sábado pasado aumentó drásticamente la magnitud de los cortes de energía.

«Nuestros acumuladores de respaldo se quedaron sin batería hace varias horas, pero seguimos trabajando», dice Irina, vendedora en una librería que permanece abierta en medio de calles a su alrededor sumidas en la oscuridad.

Los clientes hojean los libros en las habitaciones equipadas con lámparas a batería. Las gruesas paredes de un edificio de finales del siglo XIX ayudan a mantener el calor, mientras la temperatura exterior se encuentra ligeramente por encima de cero grados.

Las cosas son más difíciles para Irina en su hogar moderno, donde todo, desde el suministro de agua hasta la calefacción, depende de la disponibilidad de electricidad.

Sin embargo, como la mayoría de los locales, se mantiene estoica ante lo que puedan traer los próximos meses.

Adaptación

«Nuestros chicos en el frente lo tienen mucho peor, así que no podemos defraudarlos», subraya Oksana Maziar, de la Cocina Voluntaria de Leópolis, una organización que prepara y envía comida lista para cocinar a los soldados en las trincheras.

Maziar se encuentra detrás de un puesto improvisado cerca de la Iglesia de la Guarnición local, donde venden pasteles caseros y muestras de degustación a cambio de donaciones que usan para mantener la cocina funcionando.

Adornado con lámparas de batería, el puesto destaca en medio de la penumbra circundante. Sin embargo, a diferencia de algunos negocios, los voluntarios no pueden usar generadores eléctricos, ya que encarecerían demasiado la electricidad.

No obstante, el trabajo en la Cocina Voluntaria continúa mientras los locales adaptan su rutina al horario provisional de cortes de electricidad, proporcionado por el operador local de la red para hacerlos más predecibles.

Zoreslava Taraj, profesora de inglés, sonríe mientras revisa el horario.

«No tendré electricidad en casa durante gran parte del día, pero al menos habrá electricidad exactamente cuando mis estudiantes tengan clase conmigo», explica a EFE.

Los vecinos de Zoreslava tienen un montón de leña en el patio del edificio para calentarse, mientras que ella dice que los cortes de energía solo la «activan», al impulsarla a usar los breves periodos con electricidad de manera más eficiente.

«De alguna manera, estos cortes me recuerdan que nuestra lucha no es en vano», añade, porque en lugar de debilitar la moral de los ucranianos, los ataques rusos contra el sistema energético refuerzan el sentimiento de unidad con sus defensores en el frente, sostiene.

Estrategia rusa

Las reparaciones de emergencia continúan las 24 horas, pero la situación es complicada e impredecible, especialmente en las regiones más cercanas a Rusia.

Los daños, provocados por ocho ataques masivos desde el inicio del año, podrían tardar semanas en repararse, dijo este lunes Vitali Zaichenko, jefe del operador de la red Ukrenergo, quien instó a los ucranianos a reducir al mínimo su consumo de electricidad.

Moscú intenta dividir el sistema energético de Ucrania a lo largo del río Dniéper, aprovechando que la capacidad de generación se concentra al oeste del mismo, escribe Volodímir Omelchenko, del Centro Razumkov.

El ataque del sábado, señala, tuvo como objetivo la generación restante en el este de Ucrania, así como líneas de alta tensión clave que transfieren la electricidad producida por nueve reactores nucleares en el oeste, lo que resultó en un déficit de al menos 5 gigavatios.

Aunque las reparaciones mejoran gradualmente la situación tras cada ataque, Omelchenko espera que los cortes de energía generalizados continúen durante todo el invierno, especialmente si Rusia sigue lanzando ataques importantes cada 7 ó 10 días.

Esta estrategia, dicen los expertos, debería contrarrestarse con la expansión de la generación a pequeña escala, la construcción de más estructuras de protección, el reforzamiento de la defensa antiaérea y el ataque al sistema energético ruso como represalia.

Mientras tanto, las autoridades deben ser «honestas» con la población sobre la magnitud del problema para ayudarla a prepararse para cortes de energía aún más prolongados, subraya Omelchenko. EFE

