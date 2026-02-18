Ucrania boicoteará la inauguración de los Paralímpicos por la presencia de Rusia

2 minutos

Kiev, 18 feb (EFE).- Los dirigentes ucranianos no asistirán a los Juegos Paralímpicos que se celebrarán este mes de marzo en las ciudades italianas de Milán y Cortina d’Ampezzo, en protesta por la decisión de los organizadores de permitir que los atletas rusos y bielorrusos participen bajo bandera de sus países.

“En respuesta a la indignante decisión de los organizadores de los Paralímpicos de permitir que rusos y bielorrusos compitan con sus banderas nacionales, los representantes públicos ucranianos no asistirán a los Juegos Paralímpicos”, dijo en su cuenta de X el ministro ucraniano de Deportes, Matví Bidni.

El ministro aclaró que no asistirá ningún dirigente ucraniano ni a la ceremonia de apertura ni a “ningún otro acto oficial” de los Juegos Paralímpicos que se celebrarán entre el 6 y el 15 de marzo.

En septiembre pasado, la Asamblea General del Comité Paralímpico Internacional (CPI) votó no mantener la suspensión parcial de Bielorrusia y Rusia y restableció sus plenos derechos, una decisión que daba permiso a los atletas de ambos países a competir libremente en los Juegos Paralímpicos, una vez clasificados.

El CPI confirmó esta semana que en total, en los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina participarán seis deportistas rusos y cuatro bielorrusos, que competirán bajo sus banderas en esquí alpino paralímpico, esquí de fondo paralímpico y snowboard paralímpico.

Ambos países habían sido suspendidos de la competición tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022 y un año después se introdujo una prohibición parcial que permitía a los atletas competir como neutrales.

Ucrania exige la expulsión completa de los atletas rusos de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y denuncia que Rusia está violando los valores olímpicos con su agresión militar contra Ucrania, y acusa a muchos deportistas rusos de apoyar la guerra. EFE

