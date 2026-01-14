Ucrania busca a dos millones de evasores de la movilización

2 minutos

Kiev, 14 ene (EFE).- Dos millones de ucranianos están en el punto de mira de las autoridades por haber evadido la movilización, y más de 200.000 han desertado después de entrar en el Ejército, según datos ofrecidos este miércoles ante el parlamento durante su discurso de toma de posesión el nuevo ministro de Defensa, Mijailo Fedórov.

La información pone de manifiesto la magnitud de un problema que explica en parte el déficit de personal que hace vulnerables a las Fuerzas Armadas ucranianas en algunas zonas del frente.

Los ucranianos varones de entre 25 y 60 años están obligados a inscribirse en un registro para poder ser llamados a filas.

Una parte de los hombres de esta franja de edad evitan hacerlo exponiéndose al riesgo de que sean capturados en la calle por las patrullas de reclutadores y sancionados o incluso enviados al frente.

El nombramiento de Fedórov ha sido aprobado este miércoles por el Parlamento ucraniano después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, propusiera formalmente en la víspera su candidatura para ocupar el cargo.

En su primer encuentro con Fedórov tras su nombramiento, Zelenski le ha encargado que busque «soluciones sistémicas» para los problemas que existen en los centros de reclutamiento, que han sido acusados de abusos y corrupción.

Zelenski también ha encargado al nuevo ministro que tome medidas para lograr «una distribución más justa de personal entre las brigadas de combate».

Fedórov era hasta ahora ministro de Transformación Digital y sustituye al frente de Defensa a Denís Shmigal, que pasa a ocuparse de la cartera de Energía. EFE

