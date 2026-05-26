Ucrania califica de absurda la acusación de Bielorrusia sobre drones en su espacio aéreo

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Kiev, 26 may (EFE).- El portavoz del Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania, Andrí Demchenko, calificó de «absurdas» las declaraciones del secretario del Consejo de Seguridad de Bielorrusia, Alexandr Vólfovich, en las que este aseguraba que hasta 116 drones ucranianos violaron el espacio aéreo bielorruso sólo en la última semana.

«Un nuevo intento de Bielorrusia de culpar de algo a Ucrania y pasarnos la responsabilidad», dijo Demchenko a la agencia pública ucraniana Ukrinform.

Las acusaciones del secretario del Consejo de Seguridad de Bielorrusia -que dijo también que los incidentes citados obligaron a activar las defensas aéreas bielorrusas en 59 ocasiones- llegan en plena visita a Kiev de la líder opositora bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, que fue recibida este martes en la capital ucraniana por el presidente del país invadido, Volodímir Zelenski.

La primera visita de Tijanóvskaya a Ucrania se produce, además, después de que Zelenski ordenara la semana pasada reforzar la defensa de la frontera ucraniana con Bielorrusia.

El presidente ucraniano dio esta orden tras advertir de supuestas presiones del Kremlin al presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, para que este último sume a su Ejército a la agresión militar rusa contra Ucrania.

Lukashenko cedió al comienzo de esta guerra su territorio para que el Ejército ruso invadiera el norte de Ucrania, pero las fuerzas armadas bielorrusas no han atacado de momento territorio ucraniano.

Lukashenko respondió la semana pasada a las palabras de Zelenski ofreciéndole una reunión en Ucrania o Bielorrusia. EFE

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