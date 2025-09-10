The Swiss voice in the world since 1935

Ucrania califica de “inaceptable” el ataque israelí contra dirigentes de Hamás en Catar

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Kiev, 10 sep (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Ucrania calificó este miércoles de “inaceptable” el ataque lanzado en la víspera por Israel contra una villa situada en la capital catarí en la que se reunían en el momento del bombardeo dirigentes de Hamás.

“El ataque contra el territorio de un Estado que ejerce de mediador en las negociaciones de paz para un acuerdo en la franja de Gaza es una violación flagrante del derecho internacional y va contra los esfuerzos de la comunidad internacional para rebajar la tensión en la región”, se lee en el comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores ucraniano.

Ucrania mantiene relaciones tanto con Israel como con Catar, que ejerce de mediador entre Kiev y Moscú para el retorno a la zona bajo control ucraniano de menores ucranianos de territorios ocupados.

Desde el comienzo de la guerra, Kiev ha tratado sin éxito de convencer a Israel de que rompa relaciones con Moscú y envíe ayuda militar a Ucrania.

Ucrania mantiene en el conflicto palestino-israelí la posición favorable a la solución de los dos Estados de países como Reino Unido, Alemania o Francia. EFE

mg /lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR