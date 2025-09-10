Ucrania califica de “inaceptable” el ataque israelí contra dirigentes de Hamás en Catar

Kiev, 10 sep (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Ucrania calificó este miércoles de “inaceptable” el ataque lanzado en la víspera por Israel contra una villa situada en la capital catarí en la que se reunían en el momento del bombardeo dirigentes de Hamás.

“El ataque contra el territorio de un Estado que ejerce de mediador en las negociaciones de paz para un acuerdo en la franja de Gaza es una violación flagrante del derecho internacional y va contra los esfuerzos de la comunidad internacional para rebajar la tensión en la región”, se lee en el comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores ucraniano.

Ucrania mantiene relaciones tanto con Israel como con Catar, que ejerce de mediador entre Kiev y Moscú para el retorno a la zona bajo control ucraniano de menores ucranianos de territorios ocupados.

Desde el comienzo de la guerra, Kiev ha tratado sin éxito de convencer a Israel de que rompa relaciones con Moscú y envíe ayuda militar a Ucrania.

Ucrania mantiene en el conflicto palestino-israelí la posición favorable a la solución de los dos Estados de países como Reino Unido, Alemania o Francia. EFE

