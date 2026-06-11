Ucrania celebra su primer ‘Día de las Fuerzas de Drones’ para honrar su papel en la guerra

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Kiev, 11 jun (EFE).- Ucrania celebra este jueves por primera vez en la historia el Día de las Fuerzas de Sistemas no Tripulados, también conocidas como las «fuerzas de drones», después de que el presidente del país, Volodímir Zelenski, instituyera en la víspera este hito simbólico en el calendario para reconocer el papel esencial que están teniendo los drones en esta guerra.

«La guerra moderna ya no puede imaginarse sin drones, y los sistemas no tripulados de Ucrania operan con éxito a diferentes niveles: desde misiones en el frente a ataques contra infraestructuras importantes del enemigo cientos de kilómetros dentro de su territorio», escribió en X Zelenski con motivo de esta nueva fecha que empieza a celebrar Ucrania.

Celebrar en un día determinado del año a cada industria, profesión y componente del Ejército es una de las pocas tradiciones soviéticas que Ucrania mantiene y potencia.

Zelenski recordó en su mensaje de felicitación que las bajas rusas están en máximos inéditos desde el comienzo de la guerra y ya superan cada mes con holgura las 30.000, entre soldados muertos y heridos, gracias en gran medida al uso de drones en el frente por parte de Ucrania.

Según estadísticas oficiales ucranianas, más del 90 % de las bajas rusas en el campo de batalla se deben al uso de drones con los que las fuerzas de Kiev están logrando compensar la superioridad numérica de un enemigo que el mes pasado perdió más terreno del que ganó en el frente por primera vez desde hace más de dos años.

Además de estos drones de corta distancia, Ucrania ha desarrollado capacidades no tripuladas de media y larga distancia que le permiten golpear prácticamente a diario importantes objetivos militares, logísticos y económicos rusos tanto en los territorios ocupados y las regiones rusas aledañas de Ucrania como en la retaguardia profunda del enemigo.

El éxito de los drones ucranianos en esta guerra ha convertido en un ídolo popular al jefe de las Fuerzas de Sistemas no Tripuladas, el empresario ucraniano de origen húngaro convertido en militar durante la guerra Robert Brovdi, conocido también como «Magiar».

Brovdi ha destacado en un mensaje grabado con motivo del día que reconoce a las fuerzas que él dirige el enorme protagonismo que en apenas unos años han tomado los drones en el campo de batalla.

«Ningún otro tipo de arma ha evolucionado tan rápido en la historia de la humanidad», dijo en un vídeo publicado en la red social Facebook. EFE

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