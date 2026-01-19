Ucrania comparte el dolor de España tras el accidente ferroviario con 39 muertos

1 minuto

Berlín, 19 ene (EFE).- El ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, emitió este lunes un mensaje de solidaridad en el que dijo compartir el dolor del pueblo español tras el accidente ferroviario con al menos 39 muertos registrado el domingo en el sur de España.

«Noticias trágicas desde Córdoba, España, donde un accidente ferroviario mortal se ha cobrado muchas vidas. Compartimos el dolor del amable pueblo español y transmitimos nuestro más sentido pésame a los familiares de las víctimas», escribió el ministro en un mensaje en X.

Expresó su deseo de una pronta recuperación a los heridos y envió un mensaje de solidaridad a los ciudadanos: «Ánimo, queridos amigos españoles». EFE

egw/lab