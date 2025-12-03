Ucrania condena en ausencia a exprimer ministro del partido de Yanukóvich

Kiev, 3 dic (EFE).- La justicia ucraniana ha condenado en ausencia a 15 años de cárcel por traición a la patria al exprimer ministro Mikola Azárov, que fue jefe del Gobierno ucraniano por el Partido de las Regiones del expresidente Víktor Yanukóvich y huyó a Rusia después de que la revolución del Maidán tumbó a su administración en 2014.

Según el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), responsable de la investigación que ha llevado a su condena, Azárov colabora en la actualidad con los servicios secretos rusos y lleva a cabo actividades propagandísticas contra Ucrania en favor de los intereses del Kremlin.

En enero de 2022, semanas antes de que empezara la invasión rusa que ha provocado la actual guerra, las autoridades británicas identificaron a Azárov como uno de los expolíticos ucranianos con los que Rusia trabajaba para forzar un posible cambio de régimen en Kiev.

Azárov fue sancionado por EE.UU. en 2015 por su papel en el conflicto que estalló tras la caída de Yanukóvich y del propio Azárov en 2014 en el este de Ucrania, donde grupos separatistas apoyados por el Kremlin declararon dos enclaves independientes de facto en parte de las regiones de Lugansk y Donetsk.

Ucrania ha condenado en ausencia por varios delitos al propio Yanukóvich y a otros miembros de su administración que huyeron a Rusia tras el derrocamiento de su administración en una ola de protestas pro occidentales. EFE

