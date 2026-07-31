Ucrania confirma ataque a refinería en la región rusa de Volgogrado

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Kiev, 31 jul (EFE).- El Estado Mayor de la Defensa de Ucrania confirmó este viernes un ataque llevado a cabo de madrugada por las fuerzas de Kiev contra una refinería del gigante ruso Lukoil situada en la región rusa de Volgogrado.

Canales de Telegram no oficiales rusos habían informado previamente del ataque.

Según la nota difundida por el Estado Mayor de Kiev, el ataque provocó un incendio en el perímetro de la refinería, que es una de las más grandes de Rusia y procesa cerca de 15 millones de toneladas de petróleo al año.

De la refinería salen gasolina, diésel y combustible de aviación que abastecen, entre otros clientes, al Ejército ruso, según el Estado Mayor ucraniano.

El Ejército de Ucrania también alcanzó durante la madrugada un radar ruso en la región ocupada de Lugansk y un depósito de munición del enemigo en la península ocupada de Crimea.

Por su parte, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha informado de ataques exitosos durante la noche contra dos hangares y una fábrica de componentes para aviación rusos situados en la ciudad de Eupatoria, también en Crimea.

Además, el SBU habría golpeado también durante la noche el puerto ruso del mar Negro de Tamán, en la región del sur de Rusia de Krasnodar.

Rusia y Ucrania se han pasado buena parte del mes de julio intercambiando ataques contra infraestructuras portuarias y buques mercantes que entraban y salían de sus respectivos puertos.

Como resultado ha caído de forma dramática el tráfico de mercantes hacia los puertos que ambos bandos controlan en el mar de Azov y el mar Negro. EFE

mg/pcc