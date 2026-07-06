Ucrania confirma ataques a dos refinerías rusas e infraestructura energética en Crimea

Compartir

2 minutos

Kiev, 6 jul (EFE).- El Ejército ucraniano confirmó este lunes ataques a dos refinerías situadas en las regiones rusas de Leningrado y Yaroslavl e informó también de nuevos bombardeos contra una subestación eléctrica clave de Crimea y una terminal petrolera de la península del mar Negro anexionada por Rusia en 2014.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, el Estado Mayor ucraniano explicó que la infraestructura petrolera atacada es la terminal de Kerch, en el extremo oriental de la península y un nudo clave de almacenamiento y carga y descarga de combustible en la cadena de aprovisionamiento de las tropas rusas en Crimea.

En su cuenta de Facebook, el comandante de las fuerzas de drones ucranianas, Robert Brovdi, informó del ataque a una subestación eléctrica del puerto de Sebastopol, donde tiene su base principal la Flota del Mar Negro rusa, que tiene una importancia capital en la línea principal de suministro eléctrico del conjunto de la península.

Este comandante ucraniano más conocido por su origen húngaro por su sobrenombre de ‘Magiar’ explicó también que el ataque a la subestación eléctrica de Sebastopol -que según reconocieron fuentes rusas se quedó sin luz por los ataques ucranianos- es el trigésimo octavo objetivo de la red eléctrica alcanzado este mes de julio por las fuerzas ucranianas en Crimea y los territorios ocupados por Rusia en el sur de Ucrania.

El Estado Mayor ucraniano indicó además que una vía de tren fue atacada en la región de Donetsk del este de Ucrania, que está ocupada casi por completo por Rusia, y de un almacén de drones y de equipamiento militar igualmente alcanzados en Lugansk. EFE

mg/smm/ah