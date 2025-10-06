Ucrania confirma ataques a una fábrica de explosivos y una terminal de petróleo rusas

1 minuto

Kiev, 6 oct (EFE).- Una fábrica de explosivos rusa y una terminal de petróleo situada en la localidad de Feodosia de la península de Crimea, ocupada por Rusia desde 2014, fueron alcanzadas en el ataque ucraniano de anoche contra territorio de la Federación Rusa, según informó este lunes el Estado Mayor ucraniano.

Canales de Telegram rusos habían informado previamente de explosiones en estas instalaciones.

Según el Estado Mayor de Kiev, la fábrica de explosivos produce municiones de artillería, bombas aéreas y otros tipos de municiones para el Ejército ruso. El ataque ha provocado numerosas explosiones en las instalaciones de la planta, según esta fuente.

La fábrica en cuestión está situada en la región rusa de Nizhni Nóvgorod.

La otra infraestructura atacada es una terminal de carga y descarga de petróleo que permite transferir crudo y derivados de éste de trenes a barcos y camiones cisterna, según el Estado Mayor ucraniano, que ha informado de “un incendio a gran escala” en las instalaciones.

También en Crimea las fuerzas ucranianas golpearon un arsenal de munición del Ejército ruso, según el Estado Mayor de Kiev.

Las defensas aéreas rusas derribaron anoche 251 drones ucranianos sobre territorios bajo su control, según las autoridades de Rusia. EFE

