The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Ucrania confirma ataques a una fábrica de explosivos y una terminal de petróleo rusas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Kiev, 6 oct (EFE).- Una fábrica de explosivos rusa y una terminal de petróleo situada en la localidad de Feodosia de la península de Crimea, ocupada por Rusia desde 2014, fueron alcanzadas en el ataque ucraniano de anoche contra territorio de la Federación Rusa, según informó este lunes el Estado Mayor ucraniano.

Canales de Telegram rusos habían informado previamente de explosiones en estas instalaciones.

Según el Estado Mayor de Kiev, la fábrica de explosivos produce municiones de artillería, bombas aéreas y otros tipos de municiones para el Ejército ruso. El ataque ha provocado numerosas explosiones en las instalaciones de la planta, según esta fuente.

La fábrica en cuestión está situada en la región rusa de Nizhni Nóvgorod.

La otra infraestructura atacada es una terminal de carga y descarga de petróleo que permite transferir crudo y derivados de éste de trenes a barcos y camiones cisterna, según el Estado Mayor ucraniano, que ha informado de “un incendio a gran escala” en las instalaciones.

También en Crimea las fuerzas ucranianas golpearon un arsenal de munición del Ejército ruso, según el Estado Mayor de Kiev.

Las defensas aéreas rusas derribaron anoche 251 drones ucranianos sobre territorios bajo su control, según las autoridades de Rusia. EFE

mg/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
53 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR