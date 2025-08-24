The Swiss voice in the world since 1935

Ucrania confirma nuevo canje de prisioneros anunciado por Rusia

Berlín, 24 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó este domingo el nuevo canje de prisioneros anunciado por Moscú, aunque no mencionó el número de cautivos intercambiados.

En una publicación en sus redes sociales, Zelenski indicó que entre los liberados hay prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas, el Servicio de Guardias de Fronteras del Estado y de la Guardia Nacional, y también civiles.

La mayoría de ellos estaban prisioneros desde 2022, el año que comenzó la invasión rusa.

«Traemos a casa al periodista Dmitro Jiliuk, que fue secuestrado en la región de Kiev en marzo de 2022. Por fin está en casa, en Ucrania», detalló Zelenski.

Con anterioridad, el Ministerio de Defensa ruso había informado de que fueron canjeados 146 prisioneros de cada bando, en un intercambio que se efectuó con la mediación de Emiratos Árabes Unidos.

Según esta fuente, además de los militares, Ucrania entregó hoy a Rusia a ocho residentes de la región de Kursk, donde las fuerzas de Kiev llevaron a cabo una operación militar entre agosto de 2024 y abril de 2025.

Durante este verano Rusia y Ucrania realizaron varios intercambios de prisioneros y cuerpos de soldados caídos en combate en cumplimiento de los acuerdos alcanzados durante tres rondas de negociaciones directas.EFE

cph-mos/ad

