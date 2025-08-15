The Swiss voice in the world since 1935

Ucrania confirma un ataque nocturno sobre una refinería en la región rusa de Samara

Berlín, 15 ago (EFE).- El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó de que un ataque ucraniano realizado en la noche del jueves a este viernes afectó a una refinería en la región rusa de Samara.

Según explicó un comunicado castrense publicado la cuenta de Facebook del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas, operativos de las fuerzas especiales y otros elementos del ejército de Ucrania atacaron la refinería de Syzran, perteneciente a la petrolera estatal Rosneft, en la que se registraron explosiones.

Syzran se encuentra a unos 950 kilómetros al sureste de Moscú y a otros 920 kilómetros de la frontera con Ucrania que Rusia violó con su invasión contra Ucrania iniciada en febrero de 2022.

En Rusia, los canales de Telegram locales comunicaron un ataque contra una refinería de Rosneft en la región de Samara, pero su gobernador, Viacheslav Fedorishev, únicamente informó de 13 drones ucranianos abatidos.

«Esta madrugada se produjo un ataque masivo con drones en la región de Samara. (…) La amenaza persiste», dijo Fedorishev en su canal de Telegram.

En su comunicado, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania también informó de un ataque de las fuerzas especiales contra un puesto de mando de una brigada del ejército ruso situada en la región oriental ucraniana de Donetsk, una operación cuyo resultados aún están por clarificar. EFE

