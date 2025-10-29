Ucrania contradice a Putin y niega que sus tropas estén rodeadas en Kúpiansk

Kiev, 29 oct (EFE).- El Mando de las Fuerzas Conjuntas del Ejército ucraniano negó este miércoles que sus tropas estén rodeadas por los rusos en la ciudad nororiental de Kúpiansk, en la provincia de Járkov, después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, pidiera su rendición junto a las fuerzas que luchan en Pokrovsk, en Donetsk.

«Se están produciendo intensos combates en Kúpiansk y sus alrededores y los ocupantes intentan establecer presencia en la parte norte de la ciudad. Sin embargo, cualquier declaración que diga que las tropas ucranianas están ‘rodeadas’ es una manipulación y una fantasía que no se basa en ninguna información fáctica sobre el terreno», aseguró el mando castrense en un comunicado. EFE

mg/cae/vh