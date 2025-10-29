Ucrania contradice a Putin y niega que sus tropas estén rodeadas en Kúpiansk

1 minuto

Kiev, 29 oct (EFE).- El Mando de las Fuerzas Conjuntas del Ejército ucraniano negó este miércoles que sus tropas estén rodeadas por los rusos en la ciudad nororiental de Kúpiansk, en la provincia de Járkov, después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, pidiera su rendición junto a las fuerzas que luchan en Pokrovsk, en Donetsk.

«Se están produciendo intensos combates en Kúpiansk y sus alrededores y los ocupantes intentan establecer presencia en la parte norte de la ciudad. Sin embargo, cualquier declaración que diga que las tropas ucranianas están ‘rodeadas’ es una manipulación y una fantasía que no se basa en ninguna información fáctica sobre el terreno», aseguró el mando castrense en un comunicado.

El Mando de las Fuerzas Conjuntas ucranianas calificó en su comunicado de «dictador» a Putin.

«Si el dictador ruso no fuera un criminal de guerra podría expresarse pena por que a su avanzada edad se vea forzado a exponerse de nuevo al ridículo y a repetir las mentiras que le dicen sus generales, que no se las creerán ni su audiencia leal ni las élites rusas», indicó.

Putin había ofrecido este miércoles a Kiev parar temporalmente los combates para que se entreguen y salven su vida los soldados ucranianos que estarían cercados en Kúpiansk y en Pokrovsk. EFE

