Ucrania controla el 90 % de la ciudad de Kúpiansk, según el jefe de su Ejército

Kiev, 17 dic (EFE).- Ucrania ha logrado expulsar a buena parte de las fuerzas rusas que habían entrado en la ciudad de Kúpiansk, en la región nororiental de Járkov, y ya controla el 90 % de esta urbe que el presidente ruso, Vladímir Putin, dio por prácticamente conquistado a finales de octubre, según dijo el jefe del Ejército ucraniano.

«Gracias a las operaciones activas de detección y ataque hemos conseguido expulsar a los ocupantes de Kúpiansk y tomar el control de casi el 90 % del territorio de la ciudad», dijo Sirski en una conexión por videoconferencia con representantes de los socios militares de Kiev.

Putin dijo a finales de octubre en una declaración pública solemne que las tropas ucranianas habían sido rodeadas en este importante nudo ferroviario que antes de la guerra tenía más de 26.000 habitantes.

En uno de los viajes de más riesgo que ha hecho durante la guerra, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajó la semana pasada a la ciudad la semana pasada para grabar un vídeo con las letras con el nombre del municipio de fondo y demostrar así que Kúpiansk no había sido tomada por Rusia como había dado a entender Putin y aseguraron después otros dirigentes rusos.

Sirski informó también a los socios militares de Kiev -integrados en el llamado grupo de Ramstein, por la base de Alemania en la que empezaron a reunirse, y que han mantenido de forma remota otro de sus encuentros periódicos- de la situación en la ciudad de Pokrovsk, en la región de Donetsk y con una población de preguerra de 60.000 habitantes.

Según el general ucraniano, sus tropas han recuperado allí la iniciativa y se han hecho con el control de 16 kilómetros cuadrados en la parte norte del municipio, además de reconquistar 56 kilómetros cuadrados en tres localidades limítrofes situadas al oeste de Pokrovsk.

Fuentes oficiales rusas han insistido en que Pokrovsk ha sido tomada por completo por las fuerzas del Kremlin. Kiev ha desmentido estas informaciones y sostiene que los combates continúan con cada vez mejores resultados para sus soldados desplegados allí.

Zelenski ha pedido repetidamente al presidente de EE.UU., Donald Trump, que no se fíe de las informaciones sobre el curso de la guerra que le transmite el Kremlin a su equipo. Trump ha dicho recientemente en público que Ucrania está perdiendo la guerra y que una victoria rusa es prácticamente inevitable.

Mientras Ucrania recuperaba Kúpiansk y evitaba la consumación de la conquista rusa de Pokrovsk, las fuerzas rusas sí han ganado terreno de forma sustancial en la región de Zaporiyia del sureste de Ucrania.

Según la plataforma ucraniana de seguimiento de la guerra DeepState, las fuerzas rusas conquistaron en noviembre más de 500 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano, casi el doble del territorio conquistado tanto en septiembre como en octubre. EFE

