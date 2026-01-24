Ucrania denuncia el ataque ruso con misiles mientras se negocia la paz en Abu Dabi

Berlín, 24 ene (EFE).- El ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, denunció este sábado el ataque ruso de anoche con misiles contra la infraestructura energética ucraniana y zonas residenciales mientras en Abu Dabu continúan las negociaciones a tres bandas entre rusos y ucranianos con la mediación de Estados Unidos para alcanzar la paz.

«¿Esfuerzos por la paz? ¿Reunión trilateral en los Emiratos Árabes Unidos? ¿Diplomacia? Para los ucranianos, esta fue otra noche de terror ruso. Cínicamente, Putin ordenó un brutal ataque masivo con misiles contra Ucrania justo cuando las delegaciones se reúnen en Abu Dabi para avanzar en el proceso de paz liderado por Estados Unidos. Sus misiles no sólo alcanzaron a nuestro pueblo, sino también a la mesa de negociaciones», escribió Sibiga en un mensaje en X.

Para Sibiga, este ataque demuestra una vez más que el lugar del presidente ruso, Vladímir Putin, no está en la Junta de la Paz, «sino en el banquillo del tribunal especial».

«Los principales objetivos siguieron siendo los mismos: instalaciones energéticas y zonas residenciales. Rusia sigue librando una guerra genocida contra la población civil, cometiendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad», denunció.

El ministro recordó que en el ataque de anoche, en el que las fuerzas rusas lanzaron 21 misiles y 375 drones de ataque, dos de las ciudades más grandes de Ucrania, Kiev y Járkov, se vieron sacudidas por fuertes explosiones.

En Kiev, una persona murió y al menos cuatro resultaron heridas; en Járkov, 27 personas resultaron heridas, entre ellas un niño de 12 años, según el último balance del jefe de la administración regional, Oleg Siniegúbov; y en la región de Cherníguiv, cientos de miles de abonados se quedaron sin electricidad, al igual que 88.000 en la capital. EFE

