Ucrania denuncia un ataque aéreo ruso con ocho misiles y 136 drones

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Berlín, 26 jul (EFE).- La Fuerza Aérea ucraniana informó este domingo de que Rusia atacó la pasada noche el país con un total de ocho misiles y 136 drones, de los que dos misiles y 27 aparatos no tripulados consiguieron impactar en sus objetivos.

«El enemigo atacó con un misil guiado Kh-59/69 desde el espacio aéreo sobre el mar Negro, siete misiles balísticos Iskander-M/S-400 lanzados desde las regiones de Briansk, Kursk y Voronezh (Rusia); y 136 drones de ataque Shahed (incluidos a propulsión) y de los tipos Gerbera, Italmas y Parody», destacó el boletín matinal de la institución castrense.

Según datos preliminares, las defensas antiaéreas consiguieron derribar o suprimir el misil Kh-59/69 y cinco de los misiles balísticos Iskander-M/S-400, así como más de 100 drones sobre las regiones note, sur y este del país.

Sin embargo, dos misiles balísticos y 27 drones de ataque impactaron en 18 localizaciones distintas, mientras que en siete emplazamientos se registró la caída de fragmentos.

Al menos uno de los misiles balísticos golpeó Kiev, donde según la agencia Ukrinform en el ataque nocturno fueron dañadas infraestructuras en los distritos de Desnianski, Shevchenkivski y Solomianski.

En este último, según informaciones de la policía y del alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó, fueron heridos tres civiles -una mujer y dos hombres-, de los que uno tuvo que ser hospitalizado.

En Járkov (norte), un dron impactó en una vivienda y mató a una persona, provocando heridas a otras tres, comunicó el alcalde de esa ciudad, la segunda mayor del país, Ihor Terejov. EFE

cph/mb