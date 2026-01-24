Ucrania denuncia una «noche de terror ruso» antes de segunda tanda de diálogos en Abu Dabi

afp_tickers

4 minutos

Ucrania denunció este sábado los bombardeos nocturnos rusos que causaron al menos un muerto y 27 heridos, antes de una segunda jornada de conversaciones entre ucranianos, rusos y estadounidenses en Abu Dabi para negociar las condiciones de una solución al conflicto.

«¿Esfuerzos de paz? ¿Reunión trilateral en Emiratos Árabes Unidos? ¿Diplomacia? Para los ucranianos, [lo que tuvieron] fue una nueva noche de terror ruso», denunció este sábado el canciller ucraniano, Andrii Sibiga.

«Con cinismo, [Vladimir] Putin ordenó un bombardeo de misil brutal y masivo contra Ucrania en momentos en que hay delegaciones reuniéndose en Abu Dabi para hacer avanzar el proceso de paz liderado por los estadounidenses», señaló.

«Sus misiles no solo alcanzan a la gente, sino también la mesa de negociaciones», agregó.

Los negociadores rusos, ucranianos y estadounidenses reanudan este sábado en Abu Dabi sus primeras conversaciones trilaterales sobre las condiciones para acabar con casi cuatro años de guerra, un objetivo obstaculizado por la espinosa cuestión territorial del Donbás.

Previendo unas negociaciones difíciles, el Kremlin reiteró de entrada su exigencia a Kiev de retirar sus fuerzas de los territorios industriales y mineros del este de Ucrania, hoy controlados en gran parte por Rusia.

Según el jefe negociador ucraniano, Rustem Umérov, los diálogos iniciados el viernes se centraron ese día «en los parámetros para poner fin a la guerra de Rusia y la continuación lógica del proceso de negociación orientado a avanzar hacia una paz digna y duradera».

Estas son las primeras negociaciones directas conocidas entre Moscú y Kiev sobre el plan propuesto por Estados Unidos para poner fin al conflicto, que ha dejado decenas de miles de muertos desde 2022.

Por la parte rusa, la delegación está encabezada por el general Igor Kostiukov, jefe de los servicios de inteligencia militar (GRU).

Washington está representado por los emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner, el yerno del presidente Donald Trump.

«Aún es demasiado pronto para sacar conclusiones», aseguró el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, al término de las primeras conversaciones el viernes.

– «Abandonar Donbás» –

Las negociaciones se producen en un contexto difícil para Ucrania, cuya red energética se ha visto gravemente afectada por una serie de ataques rusos que han provocado cortes de electricidad y calefacción a gran escala en medio de temperaturas invernales, especialmente en Kiev.

Los intensos bombardeos causaron al menos un muerto y 27 heridos en la capital y en Járkov, en el noreste, en la madrugada del sábado.

Miles de viviendas se quedaron sin suministro de agua, de electricidad y de calefacción, con el térmomero rondando los -10 ºC, indicó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

En el frente, las tropas ucranianas llevan casi dos años retrocediendo frente a un adversario más numeroso y mejor armado, mientras Kiev depende en gran medida del apoyo financiero y militar occidental.

«Las Fuerzas Armadas ucranianas deben abandonar el Donbás, deben retirarse. Es una condición muy importante», advirtió el viernes el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

«Sin una solución a la cuestión territorial (…) no tiene sentido esperar la conclusión de un acuerdo a largo plazo», añadió.

Antes de las reuniones en Abu Dabi, Zelenski y Trump se citaron en Davos y Valdimir Putin y los enviados Witkoff y Kushner lo hicieron en Moscú.

– Sin los europeos –

Ya se habían celebrado negociaciones directas entre rusos y ucranianos durante el primer año del conflicto, en 2022, y también en 2025 en Estambul, pero esos contactos solo condujeron al intercambio de prisioneros y restos mortales de soldados.

Las conversaciones de esta semana tienen lugar lejos de Europa y sin la participación de los países de la UE, que temen que Washington presione a Kiev para que acepte un acuerdo considerado demasiado favorable a Moscú.

Por su parte, Rusia no ha dejado de criticar la injerencia de los europeos en las negociaciones.

El jueves, en el Foro Económico Mundial en Davos, Zelenski pronunció un duro discurso contra sus principales aliados políticos y financieros, en el que afirmó que veía a una Europa «fragmentada» y «perdida» a la hora de influir en las posiciones de Trump y carente de «voluntad política» frente a Putin.

Al margen de la cita de las élites mundiales en Suiza, mantuvo una breve conversación con Trump, tras la que anunció un acuerdo sobre las garantías de seguridad para Ucrania, que ahora debe ser finalizado por los dos líderes y los parlamentos de ambos países.

bur-rco-pop/dth/gmo/lpa/arm/mvl/meb