Ucrania derribó 38 de los 71 misiles lanzados de madrugada por Rusia

1 minuto

Kiev, 3 feb (EFE).- Las defensas aéreas ucranianas lograron derribar durante la pasada madrugada 38 de los 72 misiles lanzados por Rusia contra su territorio en un nuevo ataque masivo que pone fin a la tregua en los bombardeos a infraestructuras energéticas declarada por el Kremlin el jueves pasado.

Según el parte diario de la Fuerza Aérea ucraniana, 32 de los misiles lanzados por Rusia eran misiles balísticos Iskander-M o S-300, de los que 11 misiles Iskander-M fueron derribados.

Rusia empleó además 450 drones de los que 412 fueron neutralizados.

Entre los medios de ataque que no fueron neutralizados, 27 misiles y 31 drones impactaron en 27 lugares distintos de Ucrania no especificados por la Fuerza Aérea ucraniana.

Restos de drones interceptados cayeron en otras 17 localizaciones.

El ataque masivo ruso de este martes tiene lugar cuando en Ucrania se registran temperaturas inferiores a los 20 grados bajo cero, y en la víspera de que Ucrania, Rusia y EE.UU. reanuden el miércoles en Abu Dabi las reuniones trilaterales de paz que empezaron el mes pasado en la capital de Emiratos Árabes Unidos.

Según el ministro ucraniano de Energía, Denís Shmigal, Rusia ha atacado en este último bombardeo centrales termoeléctricas que suministran energía a Kiev, Járkov y Dnipró, tres de las urbes ucranianas más pobladas. EFE

