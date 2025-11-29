Ucrania derribó 577 sistemas rusos en el ataque nocturno que dejó tres muertos en Kiev

1 minuto

Berlín, 29 nov (EFE).- La Fuerza Aérea de Ucrania derribó 577 sistemas usados por Rusia en su ataque nocturno, un bombardeo que dejó, sólo en Kiev y sus alrededores, al menos tres muertos y decenas de heridos, según el balance oficial de las autoridades ucranianas.

Según informó en su cuenta de Telegram la Fuerza Aérea, que citó datos preliminares, los militares ucranianos «derribaron y suprimieron 577 objetivos aéreos».

Entre esos sistemas rusos repelidos figuran 558 drones ‘Shahed’, de fabricación iraní, Gerbera y de otros tipos, además de varios misiles, incluidos doce de crucero y cinco balísticos, y dos bombas guiadas.

«El ataque aéreo fue repelido por la aviación, las tropas de misiles antiaéreos, las unidades de guerra electrónica y sistemas no tripulados, y los grupos de fuego móviles de las Fuerzas de Defensa de Ucrania», precisó el mensaje de la Fuerza Aérea, que reconoció «impactos de misiles y 35 de drones en 22 puntos del país».

En total, según la nota castrense, Rusia empleó 632 sistemas de ataque aéreo, 36 misiles y 596 drones. EFE

